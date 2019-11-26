Алматы. 26 ноября. КазТАГ — Будущие поколения будут страдать от аномальной жары, затяжных засух и наводнений следует из исследования Всемирной метеорологической организации (ВМО) по парниковым газам, сообщается на сайте «Новости ООН».

«Уровень концентрации в атмосфере трех газов – двуокиси углерода, метана и закиси азота – достиг новых рекордных значений. А это означает, что планета будет нагреваться и дальше, и, как следствие, будущие поколения будут страдать от аномальной жары, затяжных засух, наводнений, облучений и других опасных последствий изменения климата. Об этом говорится в опубликованном сегодня исследовании ВМО по парниковым газам», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что, несмотря на обещания государств сократить эмиссии парниковых газов, на сегодняшний день нет никаких признаков того, что процесс их накопления в атмосфере замедляется. Он призвал все государства воплотить взятые обязательства в конкретные действия.

В новом исследовании ВМО отмечается, что в 2018 году концентрация двуокиси углерода, которая является основным долгоживущим парниковым газом в атмосфере, достигла новых максимальных значений: по сравнению с доиндустриальным уровнем она выросла на 147% и достигла 407,8 частей на миллион, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 405,5 частей на миллион.

Эксперты отмечают, что повышение уровня CO2 в период с 2017 по 2018 год было сравнимо с аналогичным показателем в период с 2016 по 2017 год, но все же выше среднего значения за последнее десятилетие; глобальные уровни CO2 превысили символическую пороговую отметку в 400 частей на миллион еще в 2015 году.

«Следует напомнить о том, что в последний раз Земля столкнулась с сопоставимым уровнем концентрации CO2 3-5 млн лет назад. Тогда температура была на +2+3 выше, а уровень моря – на 10-20 м выше, чем сейчас», — отметил глава ВМО.

С 1990 года, как следует из сообщения, в результате влияния долгоживущих парниковых газов суммарное радиационное воздействие, вызывающее потепление климата, увеличилось на 43%; на долю CO2 приходится около 80% этого прироста, при этом в атмосфере CO2 сохраняется на протяжении столетий, а в океанах – еще дольше.

Также сообщается, что концентрации метана и закиси азота также резко выросли в последние годы.

«Метан (CH4) – второй по значимости долгоживущий парниковый газ, на который приходится примерно 17% радиационного воздействия. Приблизительно 40% метана попадает в атмосферу из естественных источников, например, из водно-болотных угодий и термитников, а приблизительно 60% – в результате деятельности человека, такой как животноводство, выращивание риса, использование ископаемых видов топлива, захоронение отходов и сжигание биомассы. Концентрация метана в атмосфере достигла в 2018 году нового максимума на уровне примерно 1869 частей на миллиард и сейчас составляет 259% от доиндустриального уровня. Темпы роста концентрации CH4 в период с 2017 по 2018 год были выше, чем в 2016-2017 годах, а также превысили средние темпы роста за последнее 10-летие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закись азота также поступает в атмосферу как из естественных источников – около 60%, так и из антропогенных – около 40%. Она является следствием сжигания биомассы, использования удобрений и различного промышленного производства.

«Концентрация закиси азота в атмосфере в 2018 году составила 331,1 частей на миллиард. Это 123% по отношению к доиндустриальным уровням. Темпы роста концентрации в 2017-2018 году были также выше, чем наблюдавшиеся в период с 2016 по 2017 год и в среднем темпы прироста за последние 10 лет. Закись азота разрушает стратосферный озоновый слой, который защищает нас от пагубного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. На нее приходится около 6% от объема радиационного воздействия долгоживущих парниковых газов», — резюмируется в сообщении.