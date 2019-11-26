130 сбоев работы портала электронного правительства РК зарегистрировано в 2019 году

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. 130 сбоев работы портала электронного правительства (eGov) Казахстана зарегистрировано в 2019 году, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«В текущем году со стороны госорганов допущено 130 системных сбоев (на портале электронного правительства – КазТАГ), основная доля приходится на министерство внутренних дел, министерство труда и соцзащиты населения и комитет правовой статистики», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

В связи с этим он поручил на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность по работе электронного правительства за курирующим заместителем первого руководителя.

Также глава правительства дал поручение вести работу по развитию возможностей электронного правительства таким образом, чтобы в следующем году Казахстан в рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства в мире поднялся на 28 место.

«В 2018 году Казахстан занял 39 место в рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства в мире, в том числе восьмое – в Азии, 26 – по индикатору «онлайн-обслуживание», — доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.