Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс не изменился

Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Доллар США во вторник относительно данных за понедельник незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,3, а продажи – Т387,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т386,2, а продают по Т387,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,5, а продажи – Т387,2.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т386,21