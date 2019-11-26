Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции

Новости 64 0

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 7 ноября закон был ратифицирован парламентом Казахстана. Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения суда в исполнение.

Похожие материалы:

  1. Парламент одобрил ратификацию договора между Казахстаном и Украиной об экстрадиции
  2. Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о таможенном сотрудничестве
  3. Новый закон позволит таможенникам стран СНГ работать напрямую
  4. Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам оказания госуслуг
  5. Алматы и Москва подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 – 2023 годы

Новости партнеров

Загрузка...