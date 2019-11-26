Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 7 ноября закон был ратифицирован парламентом Казахстана. Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения суда в исполнение.