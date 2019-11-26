Операции более чем на Т648 трлн провели через платежные системы Нацбанка РК за 10 месяцев

Новости 45 0

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Операции более чем на Т648 трлн провели через платежные системы Национального банка Казахстана за 10 месяцев, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«За 10 месяцев 2019 года через платежные системы Национального банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 34,3 млн транзакций на сумму Т648,2 трлн (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество и сумма уменьшились на 3,2%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 166,5 тыс. транзакций на сумму Т3,2 трлн», — говорится в сообщении во вторник.

Сейчас на территории Казахстана функционирует 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

«Объем операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь-октябрь 2019 года составил 1,2 млрд транзакций на сумму Т24,1 трлн (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество транзакций увеличилось на 94,1%, сумма – на 52%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 74,2% (в 2018 году – 63,9%), по объему – до 43,9% (30,8%)», — уточнил регулятор.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября выпуск платежных карточек в Казахстане осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 31,2 млн единиц, действовали 91,1 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, сеть обслуживания платежных карточек представлена 11,7 тыс. банкоматов и 163 тыс. POS-терминалов.

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
34252

«За 10 месяцев 2019 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 2,4 млн переводов на сумму Т577 млрд. Увеличение объема переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 2,7%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 92% от общего количества (2,2 млн транзакций) и 93,7% от общей суммы (Т540,4 млрд) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 8% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 6,3% от общей суммы (Т36,6 млрд). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 1,4 млн транзакций на сумму Т290,2 млрд», — сказано в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 ноября составили Т10,56 трлн
  2. Валютные операции на $13 млрд провели по паре тенге-доллар в октябре в Казахстане
  3. Т3,8 трлн составила на конец октября открытая позиция Нацбанка РК на денежном рынке
  4. На 4,6% снизились валовые международные резервы Нацбанка РК за 10 месяцев 2019 года
  5. Рефинансирование более 8,6 тыс. валютных ипотек одобрено по программе Нацбанка РК

Новости партнеров

Загрузка...