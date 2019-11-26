Операции более чем на Т648 трлн провели через платежные системы Нацбанка РК за 10 месяцев

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Операции более чем на Т648 трлн провели через платежные системы Национального банка Казахстана за 10 месяцев, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«За 10 месяцев 2019 года через платежные системы Национального банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 34,3 млн транзакций на сумму Т648,2 трлн (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество и сумма уменьшились на 3,2%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 166,5 тыс. транзакций на сумму Т3,2 трлн», — говорится в сообщении во вторник.

Сейчас на территории Казахстана функционирует 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

«Объем операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь-октябрь 2019 года составил 1,2 млрд транзакций на сумму Т24,1 трлн (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество транзакций увеличилось на 94,1%, сумма – на 52%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 74,2% (в 2018 году – 63,9%), по объему – до 43,9% (30,8%)», — уточнил регулятор.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября выпуск платежных карточек в Казахстане осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 31,2 млн единиц, действовали 91,1 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, сеть обслуживания платежных карточек представлена 11,7 тыс. банкоматов и 163 тыс. POS-терминалов.

«За 10 месяцев 2019 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 2,4 млн переводов на сумму Т577 млрд. Увеличение объема переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 2,7%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 92% от общего количества (2,2 млн транзакций) и 93,7% от общей суммы (Т540,4 млрд) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 8% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 6,3% от общей суммы (Т36,6 млрд). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 1,4 млн транзакций на сумму Т290,2 млрд», — сказано в сообщении.