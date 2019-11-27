Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за вторник в среду изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,1, а продажи – Т387,8.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т386,1, а продают по Т387,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т386,6, а продажи – Т387,3.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т386,49.