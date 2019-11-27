Власти США отстранили Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX

Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Федеральное авиационное управление (ФАУ) США отстранило авиакомпанию Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX, сообщает ТАСС.

«Общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности требуют, чтобы ФАУ сохранила полномочия выдавать сертификаты летной годности на все самолеты серии 737 MAX. Раньше решение о выдаче сертификатов принималось совместно ФАУ и компанией Boeing. Регулятор намерен восстановить полномочия авиаконцерна по выдаче сертификатов, когда будет уверен, что он обладает полностью функциональной системой контроля качества, соответствующей стандартам ФАУ», — говорится в сообщении американского ведомства в среду.

Регулятор добавил, что еще не завершил проверку изменений в конструкции лайнеров данного типа, а также нововведений в программе обучения пилотов.

19 ноября сообщалось, что казахстанская Air Astana и американская Boeing объявили в рамках авиасалона в Дубае о намерении казахстанской авиакомпании разместить заказ на 30 самолетов Boeing 737 MAX 8, «которые станут основой ее нового лоукостера FlyArystan». Отмечалось, компании подписали соглашение о намерениях на покупку 30 самолетов, стоимость которых по каталожным ценам составляет $3,6 млрд.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

17 июня председатель совета директоров и главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг признал допущенные компанией ошибки в самолетах 737 MAX, заявив, что потребуется время, чтобы восстановить доверие клиентов после двух фатальных аварий. Он также признал, что компания допустила ошибку, не сумев сообщить регуляторам и клиентам о неисправности сигнальной лампочки в кабине пилотов на 737 MAX.

Еще раньше Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.