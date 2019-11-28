Экс-замглавы сената обратился к Токаеву с просьбой о справедливости

Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Бывший заместитель председателя сената парламента РК Сергей Тихонов обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о справедливости в отношении его сына, обвиненного в совершении преступления.

«К написанию данного письма к Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, меня побудили не простые жизненные обстоятельства. Мой сын, Тихонов Виктор Сергеевич, бывший начальник управления прокуратуры города Алматы, советник юстиции, отец четверых детей, трое из которых несовершеннолетние, заведомо незаконно привлечен к уголовной ответственности», — говорится в письме Тихонова президенту Казахстана.

При этом экс-замглавы сената подчеркивает, что задержание его сына и начатое в отношении него расследование напрямую связано с его профессиональной деятельностью и «по сути ни что иное, как сведение с ним счетов и месть за принципиальную позицию по конкретному делу».

«Отдельные лица из национального бюро по противодействию коррупции (преобразованное в июне 2019 года в агентство РК по противодействию коррупции – КазТАГ) представляли руководству генеральной прокуратуры заведомо ложную информацию о якобы имеющих место связях Виктора с криминальными схемами, о якобы имеющих место фактах оказания им покровительства контрабандистам и лицам, занимающимся незаконным игорным бизнесом, а также о якобы имеющих место связях с лидерами организованных преступных сообществ. Сегодня является неопровержимым фактом то, что ни один из пунктов озвученных подозрений не был доказан, а представление моего сына в таком свете и формирование у руководства генеральной прокуратуры мнения о нем как о закоренелом коррупционере и «оборотне в погонах» более походит на «заказано-постановочное мероприятие», — пишет Тихонов.

Он поясняет, что его сына арестовали и привлекли к ответственности по статье 413 (заведомо незаконное освобождение лица от уголовной ответственности) УК РК.

Как сообщает экс-замглавы сената, в марте 2017 года его сын, будучи ИО прокурора Наурызбайского района города Алматы, переквалифицировал предъявленное одному гражданину обвинение с грабежа на хулиганство в связи с недостаточными доказательствами факта грабежа. При этом никакой материальной или другой выгоды он с этого не получил и с обвиняемым никогда не встречался, что было достоверно установлено следствием.

Однако суд пришел к выводу, что мотивом переквалификации обвинения было «чувство мнимого превосходства».

«Тем не менее, вот при таких обстоятельствах суд согласился со следствием и принял за истину, что «мотивом совершения данного преступления у Тихонова В.С. являлся карьеризм и совершил он это преступление из чувства мнимого превосходства», — говорится в письме.

По мнению экс-замглавы сената, указанные действия имели целью выгородить лиц, проводивших задержание и предъявлявших обвинение его сыну.

«Более того, ход судебного разбирательства свидетельствовал не о подтверждении подозрений, выдвинутых в отношении моего сына, а об обосновании содержания его под стражей. Все это надо было для того, чтобы избежать возможные негативные последствия для лиц, которые его задерживали и принимали решение о квалификации вымышленных ими же якобы преступных деяний моего сына», — уверен Тихонов.

Как подчеркивает автор письма, по предъявленному Виктору Тихонову обвинению «за всю историю Казахстана не было осуждено ни одного прокурора».

При этом Сергей Тихонов обратился к Токаеву с просьбой объективно оценить сложившуюся ситуацию и поручить генеральной прокуратуре в порядке надзора, без проявления предвзятости и субъективизма в оценке служебной деятельности Виктора Тихонова рассмотреть возможность принесения протеста о пересмотре вынесенных судебных актов.