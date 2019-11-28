«Нынешний состав казахстанского парламента устарел». «Удастся ли НСОД добиться изменения выборного и партийного законодательства или выборы пройдут по старым лекалам?». «Объединение трёх государственных фондов Казахстана: сомнений больше, чем определённости»

Сетевой Казахстан 28 ноября 2019г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Nur Otan настроился на программу» — О том, что после запуска политического транзита и избрания второго президента нынешний состав казахстанского парламента устарел – уже говорилось не раз. Исходя из этого, многие игроки на политическом поле начали готовиться к досрочным парламентским выборам. Однако, председатель правящей партии Нурсултан НАЗАРБАЕВ в своем выступлении подчеркнул: выборы должны пройти строго по графику, в феврале-марте 2021 года. Тем не менее, само поведение правящей партии говорит о том, что она готовится к парламентским выборам не в 2021, а все-таки в 2020 году. В августе Н. Назарбаев на заседании Политсовета призвал парламентскую фракцию быть активнее, контролировать правительство и бороться за интересы народа, иначе Nur Otan может потерять власть.

EXCLUSIVE . KZ . «Нур Отану нужно перестать боятся собственного народа» — По сути, предстоящий в феврале съезд партии Нур Отан можно расценивать как предвыборный. Главная интрига заключается в том, удастся ли НСОД добиться изменения выборного и партийного законодательства или выборы пройдут по старым лекалам? Это вопрос чести и репутации для НСОД. Нур Отан начал подготовку к выборам с твердым намерением сохранить свое ведущее положение. Однако, несмотря на отсутствие независимых опросов, есть все основания предполагать, что ее рейтинги падают. Но сохраняющаяся ведущая роль партии объясняется не ее силой, а слабостью всех остальных партий. Однако, это весьма сомнительное преимущество, которое только еще больше снижает ее легитимность в глазах общества. Поэтому, даже если выборное законодательство не изменится или изменится формально, то предстоящие парламентские выборы могут стать триггером новых социальных конфликтов.

FERGHANA . AGENCY . «Игра в престолы» — В 2021 году в Казахстане должны состояться парламентские выборы, хотя есть вероятность, что и они пройдут досрочно, как это было последние пять раз. Возможно, это объясняет решение Амиржана КОСАНОВА поговорить с корреспондентом «Ферганы» — Вы планируете создать партию, чтобы пробиться в парламент? — Желание есть. Несмотря на наличие критики из-за признания выборов, есть большая часть общества, которая хочет перемен. Но я свои карты не раскрываю, чтобы мне дорогу не закрыли и не поднялась очередная волна шельмования через моих возможных конкурентов. Я призываю всех, кто против «Нур Отана», собраться, отложить личную неприязнь и сказать: ребята, это наш шанс войти в парламентские выборы. Я призываю забыть обиды. У меня тоже собрался «мешок негатива» на отдельных людей, которые меня критикуют, но не хочу опускаться до их уровня. Давайте все отложим и будем оперировать политическими категориями. Но если игроки будут ставить личные интересы выше всего, наберут по 6,9% и не пройдут [в парламент], то власть скажет: извините, сами виноваты.

FORBES . KZ . «Объединение трёх государственных фондов Казахстана: сомнений больше, чем определённости» — О самой актуальной наболевшей экономической теме этой осени рассуждает научный руководитель AERC Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ — Мы вновь и вновь возвращаемся к обсуждению вопроса по слиянию тех или иных фондов, которые не дают гражданам ничего, кроме сомнения в справедливости и последовательности проводимых в стране реформ. Подытоживая, хотел бы отметить, что технических препятствий для объединения средств этих трёх фондов не существует, но в содержательном плане будет возникать масса непростых системных вопросов. Поэтому принятию решения о слиянии этих фондов должна предшествовать всесторонняя оценка возможных последствий как для отдельных граждан, так и в целом для общества, чем в настоящее время занимается созданная рабочая группа при правительстве.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Война силовиков: защитит ли Кайрат Кожамжаров Олесю Кексель» — Выступление экс-генпрокурора, а также бывшего шефа Нацбюро по противодействию коррупции и Финансовой полиции, ныне сенатора Кайрата КОЖАМЖАРОВА в поддержку своей в недавнем прошлом подчиненной и ученицы Олеси КЕКСЕЛЬ наделало много шума, позволив уже без сомнения констатировать, что в Казахстане началась почти не скрываемая война силовых ведомств, отдельных силовиков и их высокопоставленных покровителей. Вслед за делом заместителя акима Алматинской области Багдата МАНЗОРОВА, где схлестнулись интересы Агентства по противодействию коррупции Алика ШПЕКБАЕВА и Генеральной прокуратуры Гизата НУРДАУЛЕТОВА и тех лиц, которые помогают им принимать взаимоисключающие решения, ситуация с расследованием в отношении Олеси Кексель органами МВД, слишком символичная, чтобы быть простым совпадением.

CAMONITOR . KZ . «Станут ли казахстанцы жить лучше, и что для этого надо?» — Малоимущих казахстанцев становится все больше. Уже в каждой четвертой семье среднедушевой доход не дотягивает до одного прожиточного минимума. Около 90% семей, в которых четверо и более детей, находятся на пороге или ниже уровня бедности. Большинству граждан приходится тратить на продовольствие значительную часть своих доходов. Количество людей, живущих в режиме жесткой экономии, за последние два года выросло на 9%.

CARAVAN . KZ . «Запрещенный прием: как будут воевать с допингом в Казахстане» — Сенаторы дважды прочли и приняли-таки поправки в Закон о спорте, главные из которых касаются наказаний за применение допинга. Теперь у дисквалифицированных спортсменов будут требовать обратно выданные за добытые нечестным путем призовые, квартиры, машины.

Олег ГУБАЙДУЛИН — «Вырвать с корнем: как победить педофилов в Казахстане» — Если же говорить серьезно, предлагаю вспомнить казахский суд биев. Тогда из-за одного преступления никого не увольняли, а установив личность преступника, спрашивали не у прокурора, а у родственников потерпевших: что делать с ним? И если те не желали материальной компенсации, а требовали смертной казни – пожалуйста! Подсудимого отдавали в справедливые руки родственников жертвы. Так, может, и у подобных извращенцев не следует спрашивать их согласия на химическую кастрацию, а просто приводить ее в исполнение? И обязательно широко освещать процесс в СМИ. Ведь они-то не стесняются! На мой взгляд, пришла пора внести новые изменения в статьи Уголовного кодекса о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних – ужесточить наказание!

KAPITAL . KZ . «Много внимания Нацбанку и мало – правительству» — В следующем году Казахстан ожидает ряд изменений в финансовой сфере как с точки зрения законодательных процедур, так и создания новых ведомств. В частности, из Национального банка будет выделено новое агентство, которое возьмет на себя функции по регулированию и развитию финансового рынка, а также защиты прав потребителей, в то время как главный банк страны сконцентрируется на классических обязанностях центрального банка. О том, как эти и другие новшества скажутся на экономической ситуации страны в интервью рассказал управляющий партнер ТОО «Visor Kazakhstan», независимый директор СД АО ДБ «Альфа-Банк» Алмас ЧУКИН. Он считает, что пришло время сблизить экономические политики кабмина и регулятора.

«Почему отменили адресные справки в Казахстане» — С 1 ноября 2019 года в Казахстане упразднена адресная справка как вид госуслуги на государственном уровне. Требование документа теперь является незаконным и касается не только государственных органов, но и школ, больниц, частных компаний. Однако жителей республики, привыкших к бесконечным посещениям различных инстанций, волнует, что делать, если справку все же потребуют предъявить?

KURSIV . KZ . «Качество большей части сырого молока в Казахстане не соответствует техрегламентам ТС» — С 1 января 2020 года производители сырого молока в Казахстане должны перейти на новый стандарт качества. Он подразумевает, что сырой фермерский продукт, предназначенный для переработки на заводах, по основным показателям улучшится в 8-10 раз. Новый стандарт касается содержания в молоке микробов, бактерий и соматических клеток – проще говоря, дрожжей, грибков, плесени, а также следов болезни животного. По сути, отменяется сортность молока: оно либо признается полностью безопасным для здоровья человека и принимается на переработку, либо нет.

TIME . KZ . «Про реформы, накопления и достойную старость» — На вопросы читателей ответил председатель правления АО “Единый накопительный пенсионный фонд” Жанат КУРМАНОВ — Как известно, пенсия состоявшимся пенсионерам выплачивается сейчас из двух источников: из государственного бюджета люди получают базовый и солидарный компонент пенсии, из ЕНПФ — выплаты за счет своих сбережений. Что касается государственной пенсии, то, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, с января 2020 года повышение пенсионных выплат будет сделано для всех казахстанских пенсионеров. Выплата будет определяться исходя из среднего уровня инфляции (плюс два процента).

Петр СВОИК – «Всё или ничего» — РОП — это аббревиатура, быстро распространяемая теперь едва ли не по всему миру и расшифровываемая как расширенная ответственность производителя. Суть РОП — целевой сбор денег с изготовителей самой разнообразной продукции на то, чтобы эту продукцию по окончании использования утилизировать. А если это тара или упаковка — утилизировать сразу после продажи. Почему в Казахстане есть РОП, но нет современной и системной переработки отходов.

«Ержан МАКСИМ: У меня нет времени на девушек» — Даже на аудиенции с министром культуры и спорта Актоты РАЙЫМКУЛОВОЙ призер “Детского “Евровидения” Ержан МАКСИМ держится свободно. В среду он не стеснялся зевать, шутить и дурачиться в кабинете чиновницы.

EXPRESS — K . KZ . «Павлодарские кардиохирурги просят министра здравоохранения помочь им сохранить жизни пациентов» — Павлодарские кардиохирурги просят министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА помочь им сохранить жизни пациентов. Медики областного кардиоцентра выступили против проекта реорганизации лечебных учреждений, в рамках которого их планируют сделать частью третьей городской больницы. По словам ведущих кардиохирургов Прииртышья, реорганизация превратит самостоятельный центр в отделение обычной городской больницы.

LITER.KZ . «20 млрд пенсионных денег «потерялись» на вагонном заводе в Петропавловске» — Единственному в РК предприятию по производству грузовых вагонов – АО «ЗИКСТО» – через АО «БРК-лизинг» в 2017 году было выделено более 20 млрд тенге ЕНПФ. Завод сегодня стоит, а куда девались пенсионные деньги, не знают даже сотрудники Департамента экономических расследований СКО, которые возбудили досудебное расследование по статье 189 ч. 4 УК РК (Растрата в особо крупном размере).

AZATTYQ . ORG . «Березовки больше нет, последствия отравления остаются» — Через пять лет после массового отравления в селе Березовка Западно-Казахстанской области пострадавшие дети и подростки все еще сталкиваются с последствиями случившегося, несмотря на переселение в другие населенные пункты. Экоактивисты считают, что березовские дети заплатили за это переселение очень высокую цену — собственное здоровье.

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