Всего 75 тыс. кв. м жилья строится в Алматы за счет бюджета – Сагинтаев

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Всего 75 тыс. кв. м жилья строится в Алматы за счет бюджета, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Мы строим 2,1 млн кв. м жилья. Из них только 75 тыс. кв. м – за счет бюджета. Это мало, потому что действительно нет земли», — сказал Сагинтаев в пятницу на пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопрос, как будет решаться жилищный вопрос в Алматы.

При этом он уточнил, что свободные земли в городе есть, но они находятся в ведении Фонда проблемных кредитов.

«Мы вышли в правительство с просьбой передать земли в ведение города, где мы будем строить объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) и жилье. Поддержку со стороны правительства мы имеем, сейчас ожидаем заседания госкомиссии по модернизации экономики, где вопрос будет рассматриваться. И после принятия решения со следующего года начнем реализовывать наши проекты», — уточнил Сагинтаев.

Более того, градоначальник добавил, что в акимате уже распланировали, что и на каких участках будет строиться.