Агентство по регулированию и развитию финрынка будет оказывать 34 услуги – Нацбанк РК

Алматы. 3 декабря. КазТАГ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка будет с 1 января 2020 года оказывать 34 услуги, среди которых выдача лицензий, разрешений, регистрация, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Перечень государственных услуг, передаваемых в агентство: выдача согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга; выдача согласия на приобретение статуса страхового холдинга или крупного участника страховой (перестраховочной) организации; выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем; выдача разрешения на открытие банка; выдача разрешения на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации и (или) значительное участие банка и (или) банковского холдинга в уставном капитале организаций; выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Также агентство будет выдавать лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на банковские операции, лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, разрешения на добровольную реорганизацию банка или ликвидацию банка, на право деятельности кредитного бюро, на реорганизацию и ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда, лицензии на страховую деятельность, на деятельность страхового брокера, разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой компании, на ликвидацию страховой организации, на назначение руководящих работников финансовых организаций, на актуарную деятельность.

Агентство, как указывается в документе, будет регистрировать микрофинансовые организации (МФО), коллекторские агентства, выпуски объявленных акций, негосударственных облигаций, паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), утверждать отчеты об итогах размещения акций, выдавать лицензии на деятельность на рынке ценных бумаг.

Напомним, функции по оказанию государственных услуг в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка с 1 января 2020 года передаются во вновь создаваемое агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, в соответствии с законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», принятым 3 июля 2019 года.