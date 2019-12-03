Более Т1 трлн планируют выделить на реализацию госпрограммы развития регионов РК

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Более Т1 трлн планируют выделить на реализацию госпрограммы развития регионов Казахстана, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«(На реализацию программы – КазТАГ) предусматривается выделить всего Т1,3 трлн, в том числе дополнительно прорабатывается вопрос о выделении Т900 млрд до 2026 года на развитие сел», — сказал Даленов на заседании правительства во вторник.

По его словам, в рамках программы планируется достижение уровня урбанизации в Казахстане до 62%, что даст дополнительный рост ВВП на 0,52%.

«Сегодня 70% мирового ВВП создается в крупных городах – это глобальный тренд. Только через концентрацию ресурсов и инфраструктуры можно добиться высокого экономического роста. Конкурентоспособность страны определяется наличием крупных городов. Казахстан имеет самый большой уровень урбанизации среди стран ЦА (58%), но это ниже, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где это показатель составляет 77%. При увеличении уровня урбанизации на 1% рост ВВП составит 0,12%, соответственно, чем выше уровень урбанизации, тем больше доходы населения. Особенностью программы является развитие центров роста, их приоритетное развитие. Будет достигнута экономическая концентрация трудовых и финансовых ресурсов, сформирован емкий рынок для сельских производителей, обеспечен рост несырьевого ВВП, улучшится транспортная связанность», — выразил Даленов свое видение госпрограммы.

Предполагается, что в городах через управляемую урбанизацию будут создаваться условия для мобильности трудовых ресурсов, в рамках проекта «Ауыл – Ел беcігі» будут модернизированы 3477 сел, где проживает 90% сельчан или почти 7 млн человек (они получат доступ к качественной инфраструктуре, это сети водо-, электро-, теплоснабжения, дороги, школы, больницы).

Вместе с этим глава миннацэкономики сообщил, что программа развития регионов реализуется с 2014 года и охватывает вопросы развития агломераций, моно- и малых городов, а также сел с высоким потенциалом развития. В новой программе приоритеты направлены на развитие городских центров роста – четырех крупных агломераций (Нур-Султан, Алматы, Актобе и Шымкент с близлежащими населенными пунктами), 14 региональных урбанизированных зон, а также опорных и спутниковых сел.

«Это позволит развить все регионы страны и поднять качество жизни в регионах. Концентрация ресурсов позволит повысить экономический рост. Для развития инфраструктуры в городах, райцентрах и селах будет внедрена система региональных стандартов», — добавил Даленов.