Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Флаг Казахстана намерены начать использовать в качестве опознавательных знаков самолетов, передает корреспондент агентства.

Соответствующую поправку с формулировкой «На воздушных судах, а также космических аппаратах Республики Казахстан изображение государственного флага Республики Казахстан используется в качестве бортового опознавательного знака» намерены внести в постановление правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года №873 «Об утверждении правил использования (установления, размещения) государственного флага, государственного герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста государственного гимна Республики Казахстан».

Также поправки подразумевают и ряд изменений редакционного характера, без изменения смысла действующих правил.