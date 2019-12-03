Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – АО «АстанаГаз КМГ» и газопровод «Сарыарка» намерены включить в список стратегических объектов, передает корреспондент агентства.

В частности, в перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства раздел «Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты» намерены дополнить строкой «100% пакета акций АО «АстанаГаз КМГ», а раздел «Магистральные газопроводы» дополнить строкой «газопровод «Сарыарка».

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщало министерство энергетики, выработана схема финансирования, пополнения уставного капитала проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т80,3 млрд (АО ФНБ «Самұрық-Қазына» и АО НУХ «Байтерек» по Т40,15 млрд), в том числе заемных средства банков на сумму Т102 млрд и инвестирование пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т85 млрд.

8 июня стало известно, что на строительство газопровода «Сарыарка» АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек», дочерней организацией которого является БРК, получило бюджетный кредит более чем на Т23,5 млрд.

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.