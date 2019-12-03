Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Казахстан готовится к ратификации соглашения с Сингапуром о взаимной защите инвестиций, передает корреспондент агентства.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций, совершенное в Сингапуре 21 ноября 2018 года», — говорится в проекте закона о ратификации соглашения.

В соответствии с соглашением, оба государства поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов друг друга для осуществления инвестиций на своих территориях «в соответствии со своими национальным законодательством и общей экономической политикой». Стороны берут на себя обязательства обеспечивать друг другу справедливый и равноправный режим, а также полную защиту и безопасность на своих территориях.