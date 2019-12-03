Нефтяники были в опрокинувшемся в Кызылординской области автобусе – МВД

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Нефтяники были в опрокинувшемся в Кызылординской области автобусе, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции (КАП) МВД РК Жанат Абдрахманов.

«Это граждане Казахстана, по предварительной информации. Это ведомственный автобус нефтяной компании. (…) Это сотрудники нефтяной компании. Они ехали на работу в Кумколь. Есть такое месторождение», — сообщил Абдрахманов в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, данная компания «зарегистрирована в Шымкенте, работает в Кумколе».

«Это компания «Саутс-Ойл». (…) Восемь погибших на данный момент и 21 пострадавший». Будет проводиться автотехническая экспертиза, потом мы вам детали скажем. На данный момент работает следственно-оперативная группа и дорожно-техническая инспекция тоже работает. Сотрудники ЧС совместно с местными исполнительными органами проводит обследование трассы, дополнительно сообщат», — резюмировал зампредседателя КАП.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в 05.25 на автодороге Кызылорда – Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил ее опрокидывание. Автобус следовал по маршруту Кумколь – Кызылорда. Происшествие произошло в 85 км от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыты телефоны горячей линии +7 (7242) 24-41-61, +7 (7242) 70-03-28.

Позднее стало известно, что на месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших, 29 пострадавших извлечены из автобуса, один из которых скончался по дороге в больницу.

Чуть позже сообщалось об обнаружении еще одного тела погибшего на месте ДТП. В КЧС МВД РК уточняли, что всего в результате ДТП погибли восемь человек, в салоне автобуса находились – 36.