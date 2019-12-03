Расхождение по таможенной статистике с Китаем сокращено до $4,4 млрд – вице-премьер РК

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 2019 году расхождение по таможенной статистике с Китаем сокращено до $4,4 млрд, сообщил первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Реализация указанных мероприятий позволила сократить расхождение по таможенной статистике с Китаем с 53% до порядка 50%, или до $4,4 млрд», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

По его словам, сократить разницу в статданных по импорту и экспорту и повысить достоверность декларирования товаров позволили внедрение модулей автоматического поиска цен и пост-таможенного контроля, меры по полноценному охвату СУР-ом (системой управления рисками) ассортимента товаров, ввозимых из КНР, которые повысили эффективность таможенной СУР с 54% до 77% и выявили порядка 50 тыс. нарушений, а также увеличили количество выявленных нарушений по таможенным досмотрам с 2 до 11 тыс.

Также в результате усиления пост-таможенного контроля поступления по ТПиН увеличились на 32%, до Т14 млрд.

Он добавил, что до конца текущего года минфин планирует онлайн-обмен данными экспортных деклараций с Китаем.

Первый вице-премьер в числе мер по сокращению доли теневой экономики назвал внедрение системы прослеживаемости товаров через комплекс информационных систем.

Так, в ИС (информационной системе) «Астана-1» декларирование товаров производится в электронном виде, что позволило сократить время таможенной очистки товаров на 80% от общего количества таможенных деклараций до 1 мин. Ранее это время составляло 24 часа. ИС «Маркировка товаров» сокращает контрафактную продукцию, реализуются «пилоты» по маркировке алкогольной, табачной и обувной продукции. В ИС «Электронные счета-фактуры» с 1 января 2019 года все плательщики НДС переведены на обязательную выписку электронных счетов-фактур (ЭСФ). Кроме того, с 2019 года переведены в электронный формат договора и акты выполненных работ.

Функции оператора фискальных данных переданы в конкурентную среду – компаниям АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», ТОО «Картел (Билайн)». В настоящее время количество онлайн-ККМ составляет порядка 95% от общего количества зарегистрированных ККМ.

В целях упрощения уплаты местных налогов проведена интеграция баз данных госорганов с порталом электронного правительства «eGov» и АО «Kaspi Bank». В результате к сентябрю 2019 года налоговые платежи увеличились в 2,5 раза (1,87 млн платежей с общей суммой Т18 млрд) по сравнению с уровнем прошлого года.

Также он добавил, что на 2020 год в целях улучшения налогового и таможенного администрирования минфином запланированы внедрение электронного кошелька налогоплательщика, введение трехкомпонентной интегрированной системы, ограничение перечня видов деятельности для применения патента, внедрение системы прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС, завершение реконструкции пунктов пропуска на границе с Узбекистаном (II квартал 2020 года), начало реконструкции 10 пунктов пропуска в рамках китайского займа, полный обмен сведениями из экспортных деклараций с КНР.

Напомним, в Казахстане с начала 2020 года субъекты микро,- и малого бизнеса, применяющие специальный налоговый режим (СНР), будут освобождены от уплаты налога на доходы сроком на три года, но не подлежат освобождению недропользователи, производители подакцизной продукции, игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности. Также одновременно вводится мораторий на проведение проверок субъектов МСБ на три года, кроме таможенных, встречных налоговых проверок, проверок в рамках уголовного дела и по заявлению налогоплательщика в отношении его деятельности.