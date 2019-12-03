Строительство семи центров легкой атлетики ведется в Казахстане

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Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ — Строительство семи центров легкой атлетики ведется в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Популяризация спорта, в том числе легкой атлетики, является важным направлением нашей политики. В Казахстане ведется строительство семи передовых центров легкой атлетики – в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актобе, Талдыкоргане, Атырау и Усть-Каменогорске, что будет способствовать дальнейшему культивированию данного вида спорта», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин 2 декабря на встрече с делегацией во главе с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лордом Себастьяном Ньюболдом Коэ.

Как сообщается, стороны обсудили перспективы сотрудничества в подготовке квалифицированного тренерского персонала, популяризации легкой атлетики как массового вида спорта и проведении соревнований по легкой атлетике среди детей.

Отмечается, что на сегодняшний день свыше 20 тыс. казахстанцев увлекаются легкой атлетикой, из них 11 тыс. обучаются в детско-юношеских спортивных школах, свыше 600 – занимаются профессионально.

Напомним, Казахстан является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 1993 года. Казахстанские спортсмены завоевали более 20 наград, в том числе золотую медаль 2000 года в Сиднее (Ольга Шишигина) и золотую медаль 2012 года в Лондоне (Ольга Рыпакова).

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