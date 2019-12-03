Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ — Выросло число погибших в опрокинувшемся на трассе Кызылорда – Кумколь автобусе, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Обнаружены (тела – КазТАГ) еще двух погибших и извлечены 14 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов во вторник.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в 05.25 на автодороге Кызылорда – Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил ее опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров. Количество пострадавших устанавливается. Автобус следовал по маршруту Кумколь – Кызылорда. Происшествие произошло в 85 км от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыты телефоны горячей линии +7 (7242) 24-41-61, +7 (7242) 70-03-28.

Позднее стало известно, что на месте происшествия обнаружены тела четырех погибших, 15 пострадавших извлечены.