Ушла из жизни правозащитник Нинель Фокина

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Алматы. 3 декабря. КазТАГ — Ушла из жизни правозащитник Нинель Фокина, сообщила исполнительный директор Общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова.

«Ушла из жизни одна из зачинателей правозащитного движения в Казахстане – Нинель Константиновна Фокина, основательница и бессменный руководитель Алматинского Хельсинкского комитета», — написала Турмагамбетова на своей странице в соцсети.

Она напомнила, что Нинель Фокина – инженер по образованию, окончила Томский политехнический институт, преподавала в Алма-Атинском архитектурно-строительном институте, вырастила целую плеяду инженеров-строителей.

«Ее путь в правозащиту начался в декабре 1986 года, когда она начала защищать своих студентов и коллег-преподавателей от репрессий, обрушившихся на них, за что поплатилась своей преподавательской работой. Она пришла в общественный комитет, стала членом комиссии по расследованию декабрьских событий. Впоследствии была избрана в комиссию по правам человека при президенте», — резюмировала исполнительный директор фонда.

Международное информационное агентство «КазТАГ» выражает искренние соболезнования родным и близким Нинель Константиновны.

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