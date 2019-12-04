Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Страхование рисков в растениеводстве станет необязательным с 2020 года в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В январе 2020 года закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» утратит свою силу и будет осуществлен переход от обязательной формы страхования к добровольному страхованию рисков в сфере растениеводства и животноводства», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В ведомстве заявили, что разработали новый закон, «который отменил неэффективную систему обязательного страхования посевов».

«Вместо этого вводится добровольное страхование субъектов агропромышленного комплекса (АПК) с целым пакетом мер реальной поддержки аграриев», — заверили в МСХ.

Система обязательного страхования была введена 15 лет назад специальным законом «Об обязательном страховании в растениеводстве». Она должна была помочь крестьянам возмещать убытки в случае гибели посевов, однако не справилась с этой задачей.

«Система обязательного страхования оказалась формальной – при наступлении страхового случая получаемые страховые выплаты не покрывали даже минимальных производственных затрат фермеров. Изучив обращения аграриев, минсельхоз подготовил новые механизмы, которые в корне меняют подходы системы страхования в сельском хозяйстве. Эти новшества были включены в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК», подписанный главой государства 28 октября», — уточнили в ведомстве.

Как заверили в МСХ, новая система страхования также предусматривает конкретные меры государственной поддержки субъектов АПК.

«К примеру, вместо механизма субсидирования страховых выплат минсельхоз ввел субсидирование приобретение страховых полисов. Это уменьшит траты фермеров и сделает прозрачными процессы страхования и получения страховых выплат. Министерство также предусмотрело норму, которая разрешает фермерам использовать страховой полис как дополнительное обеспечение при оформлении займов в банках второго уровня», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новая система добровольного страхования станет работать на электронной платформе.

«Заключение договоров страхования, субсидирование, определение факта наступления страхового случая и страховая выплата будут производиться через информационную систему. Это позволит выстроить прозрачную систему управления рисками», — заключили в минсельхозе.