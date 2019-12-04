На миннацэкономики Казахстана подали в суд из-за планов поднять акциз на бензин

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – На министерство национальной экономики Казахстана подали в суд из-за планов поднять акциз на бензин, передает корреспондент агентства.

«Вся страна возмущена повышением акциза на бензин на Т10. Все понимают, что это повлечет цепную реакцию на повышение цен на все товары и услуги. Жить станет дороже! Но чтобы бороться за свои права, надо не только обсуждать это в соцсетях, но и действовать! Команда лучших юристов – Станислав Лопатин, Ануарбек Скаков, Жанибек Башанов, Антон Самохин – подала сегодня заявление в суд на министерство национальной экономики», — сообщил в среду известный казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов.

Он отметил, что юристы просят суд признать незаконным повышение акциза.

«У нас самые простые доводы. 1. МНЭ заявило, что повышение акциза основано на каком-то их расчете. Мы очень сомневаемся, что такие расчеты проводились. А если и проводились, то они незаконны, потому что законом не предусмотрены такие расчеты. 2. МНЭ заявило, что задача повышения акциза – это борьба с перетоком ГСМ в соседние страны и обеспечение баланса цен. Мы считаем, что также в законе нет такого, чтобы акцизом решать такие задачи. А то завтра будут каждый день повышать акцизы, чтобы решать какие-то свои задачи. 3. По закону можно вводить новые ставки на акциз с 1 января 2020 года, если только такое решение о повышении принято до 1 декабря. Насколько, мы знаем, постановление о акцизе подписано или подпишут после 1 декабря, а значит, никак нельзя ввести новый акциз с 1 января», — добавил Сулейманов.

Напомним, 17 октября министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснил повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

18 октября пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ распространила сообщение, что «публичные заявления о повышении цен могут быть восприняты предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен».

22 октября министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полает, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената Даленов выступил с утверждением, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.

26 ноября в кулуарах правительства директор департамента налоговой политики МНЭ Азамат Амрин заявил, что возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в Казахстане «зависит от рынка».

29 ноября председатель комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) МНЭ Рустам Ахметов в кулуарах брифинга в СЦК сообщил корреспонденту агентства, что антимонопольное ведомство отреагирует в случае увеличения цены на ГСМ в Казахстане. В тот же день во время брифинга он сообщил, что, если основной причиной повышения цены на бензин будет увеличение акциза, антимонополисты не будут «каких-либо мер реагирования принимать».

3 декабря первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов, комментируя ситуацию, заявил, что «повышение акцизов является на следующий год одним из факторов увеличения доходной части», который позволит «собрать порядка, чуть больше Т50 млрд дополнительно».