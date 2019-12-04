Закон о статусе педагога не решает те проблемы, что стоят перед обществом в РК – Смирнова

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Закон о статусе педагога не решает те проблемы, что стоят перед обществом в Казахстане, считает член комитета по финансам и бюджету мажилиса Ирина Смирнова.

«Я считаю, что этот закон, который появляется, «О статусе педагога», не решает те проблемы, которые сейчас стоят перед обществом. Учителями в наших школах должны быть лучшие из нашего общества» — сказала Смирнова в кулуарах мажилиса в среду.

По ее мнению, нужно увеличить заработную плату учителей, чтобы привлечь к работе в школе более опытных специалистов.

«Когда нет соразмерной заработной платы, я сомневаюсь, что лучшие успешные пойдут работать в школу», уверена депутат.

Она добавила, что проголосовала за то, чтобы закон вступил в силу хотя бы в том виде, в котором имеется на данный момент, «чтобы над ним можно было работать дальше».

Также парламентарий отметила, что к учителям могут применять только те задания, которые соответствуют их обязанностям, отдельно упомянув привлечение педагогов к электоральным процессам.

«Дополнительную нагрузку сейчас в законе этом прописали, что дополнительной нагрузки сейчас не должно быть. Только могут к учителю применять те задания, которые соответствуют его функциональным обязанностям. Значит, всегда выборы оплачиваются и всегда по желанию спрашивают. И те, кто работает, получают дополнительную заработную плату и в избирательную комиссию иногда входят не только учителя, а иногда входят и другие, те, кто изъявили желание», — пояснила Смирнова.