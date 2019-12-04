Мажилисвумен: Наказывать директора за прием ребенка в переполненную школу – бесчеловечно

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Наказывать директора учебного заведения за прием ребенка в переполненную школу – бесчеловечно, считает член комитета по финансам и бюджету мажилиса Ирина Смирнова.

«Вопрос обеспечения наших детей местами в школах – это не вопрос директоров школ, директора школ решают только эту проблему в имеющихся возможностях. Они же не могут оставить ребенка на улице, не получающего образования. То есть, они принимают детей сверх нормы, чтобы обеспечить качественное образование детям и вообще доступ к образованию. Вопрос того, чтобы школы были соразмерны количеству поступающих детей, должно решать государство, в первую очередь. Когда налагают штраф на директора школы за то, что приняли детей в школу – это неправомерно, неправильно и просто бесчеловечно» — сказала Смирнова.

Она также считает, что государство должно принять меры для увеличения количества школьных мест не только строительством новых государственных школ, но также поддерживая частное образование.

«При получении подушевого финансирования частники могли бы решить данную проблему очень быстро, также, как они решили эту проблему с детскими садами, с обеспечением местами в детских садах. Единственное – нужно это все поддерживать. Для частных организаций есть очень хорошая программа финансирования строительства школ, можно еще продумать, что можно сделать для того, чтобы частным лицам было выгодно построить школу. Данная программа, которая существует, дает возможность строительства школ и дает возможность обеспечения местами за счет частного сектора. И, конечно, подушевое финансирование» — добавила парламентарий.

Мажилисвумен считает, что нужно рассмотреть увеличение подушевого финансирования. Она также отметила, что в государственных и частных школах финансирование составляет в среднем в пределах Т15-18 тыс. на одного ребенка в месяц, однако в Назарбаев Интеллектуальной школе (НИШ) на одного ребенка в месяц выделяется более Т200 тыс.

«Все государственные школы, которые содержатся за счет государственного бюджета должны в равной мере обеспечивать равный доступ для всех детей к получению образованию. Оно должно быть одинаковое и в частных, и в государственных школах, потому что это конституционное право каждого ребенка иметь доступ к образованию» — резюмировала Смирнова.