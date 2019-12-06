Новые месторождения нефти в Казахстане будут искать вокруг существующих – минэнерго

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Новые месторождения нефти в Казахстане будут искать вокруг существующих, сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Перспективы нефтегазоносности Казахстана большие, совместно с комитетом геологии мы готовим отдельный комплексный план по проведению геолого-разведочных работ в Казахстане на нефть и газ. Я разговаривал с коллегой из Statoil, он считает, что нефть надо искать там, где уже добывают, желательно вокруг существующих месторождений», — сказал Магауов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, то, что 60% добычи нефти сегодня приходятся на три крупных проекта – Кашаган, Карачаганак и Тенгиз – является «уязвимым местом» Казахстана.

«По остальным компаниям прогнозируется естественное снижение добычи нефти. Основное снижение добычи нефти прогнозируется на месторождениях Кызылординской области в связи с поздней стадией разработки основных месторождений», — уточнил спикер.

Магауов добавил, что приоритетной задачей является разработка месторождений в Актюбинской и других областях Казахстана, соответствующая программа будет утверждена в течение 2020 года, она будет сосредоточена вокруг уже известных нефтегазовых районов.

Согласно данным минэнерго, предварительная добыча нефти за январь-ноябрь 2019 года составила 82,5 млн тонн, до конца 2019 года ожидается добыча в размере 90,5 млн тонн.