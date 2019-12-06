Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7 декабря в Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Местами ожидаются метель, гололед. В Костанае 7 декабря ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью метель. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Петропавловске 7 декабря ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %

«7 декабря в Кызылординской области сохраняется юго-западный ветер местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — добавили синоптики.