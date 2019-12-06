Объемы экспорта бензина зависят от способности РК контролировать теневые перетоки

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Объемы экспорта бензина зависят от способности Казахстана контролировать теневые перетоки нефтепродуктов, заявил вице-министр энергетики Асет Магауов.

«Прогнозы по экспорту бензина зависят от того, насколько достаточны наши административные меры по контролю за теневыми перетоками нефтепродуктов. Летом мы прогнозировали, что экспорт бензина будет 50-80 тыс. тонн в месяц. К сожалению, мы смогли экспортировать 8-10 тыс. тонн из-за того, что в наличии было мало топлива», — сказал Магауов в пятницу в кулуарах брифинга Нур-Султане.

Он добавил, что как только вышел совместный приказ минфина, минэнерго, МВД и КНБ РК «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», стали видны достаточные запасы.

«В ноябре продали 80 тыс. тонн, в декабре – 100 тыс. тонн. По 2020 году пока рано что-то говорить, будем ориентироваться по ситуации. В принципе, график по экспорту нефтепродуктов мы утверждаем ежемесячно. Основываясь на экспортные поставках предыдущего месяца, мы утверждаем график на следующий месяц», — отметил Магауов.