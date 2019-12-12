Казахстан ратифицировал поправки в договор с Кыргызстаном о пунктах пропуска на госгранице

Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Казахстан ратифицировал поправки в договор с Кыргызстаном о пунктах пропуска на государственной границе, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года», — говорится в сообщении в четверг.

Протоколом внесены изменения в пункты 2, 3, 7 приложения к соглашению между правительствами Казахстана и Кыргызстане о переводе статуса автомобильных пунктов пропуска «Сартобе» и «Аухатты» с двустороннего на многосторонний международный, а также изменения названия казахстанского пункта пропуска «Нововоскресеновка» на «Сыпатай батыр».

Ожидается, что ратификация протокола позволит разгрузить пункты пропуска «Карасу и «Кордай», а также создаст благоприятные условия для улучшения приграничного сотрудничества и в целом дальнейшего торгово-экономических отношений с Кыргызстаном.