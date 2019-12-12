Алматы. 12 декабря. КазТАГ – Холодную воду почти на сутки отключат на части территории Бостандыкского района Алматы, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«13 декабря с 00.00 до 20.00 будет перекрыта подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Аль-Фараби–Гагарина–Абая– Ауэзова–западная граница Ботанического сада, а также в микрорайонах «Баганашыл», «Казахфильм» и «Нур Алатау», — говорится в сообщении в четверг.

В это же время возможно понижение напора воды в контуре улиц Абая–Гагарина–Толе би–речка Есентай.

«Временные ограничения вводятся из-за необходимости замены поврежденного сегмента магистрального водовода. На время аварийных работ все объекты здравоохранения и образования будут обеспечены питьевой водой автоцистернами», — заверили коммунальщики.