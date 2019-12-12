Около 15 тыс. лиц с инвалидностью намерены трудоустроить в Казахстане

Нур-Султан.. 12 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Около 15 тыс. лиц с инвалидностью планируется трудоустроить в Казахстане, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Мы сегодня очень активно работаем над экономическим вовлечением инвалидов. Из 690 тыс. лиц с инвалидностью 420 тыс. – трудоспособного возраста. Их них 106 тыс. работают. Около 200 тыс. по медицинским показаниям не могут работать, и, получается, у нас более 100 тыс. человек, которых нам бы хотелось трудоустроить. В этом смысле мы очень хорошо поработали с самими инвалидами, с НПО, с работодателями. Мы будем работать по программе «Еңбек». Мы ее будем полностью использовать. Около 15 тыс. лиц с инвалидностью мы будем трудоустраивать», — сообщил Нурымбетов в четверг в кулуарах сената.

По его словам, по законодательству Казахстана есть квотирование для лиц с инвалидностью рабочих мест на предприятиях.

«Есть закон, местные исполнительные органы устанавливают квоты от 2% до 4%. Но эти квоты не исполняются», — отметил министр.

По поручению премьер-министра в минтруда изучили международный опыт по данному вопросу.

«Например, если он (работодатель – КазАГ) не исполняет квоту по приему инвалидов, он не допускается на госзакупки. Или же можно сделать ему скидку на госзакупках, если он исполняет квоту. Есть другой пример хороший Японии, Финляндии, насколько я помню, там если работодатель не хочет его (лиц с инвалидностью – КазТАГ) брать на работу, он должен заплатить компенсацию. В Германии, например, есть фонд назидания, где скапливаются эти средства. И за счет этих средств проводится обучение инвалидов, их трудоустройство», — перечислил примеры глава ведомства.

Также министр рассказал, что минтруда хочет «вовлечь частные агентства занятости и им платить довольно большие, хорошие деньги, нежели сейчас», если они будут трудоустраивать лиц с инвалидностью.

«Потом мы пересмотрим стандарты по созданию специальных рабочих мест для лиц, у которых нарушены зрение, слух и опорно-двигательный аппарат, упростим эти стандарты. И рассчитываем, что в 21 году мы около 200 новых специальных рабочих мест оборудуем», — резюмировал Нурымбетов.