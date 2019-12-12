Суд над Ертаевым вряд ли будет томным

Алматы. 12 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Суд над банкиром Жомартом Ертаевым вряд ли будет томным. Потому что там, во-первых, помимо самого Ертаева, еще пять десятков подсудимых, во-вторых, председательствующий в суде Роман Селицикий выбрал весьма жесткий ритм: начнется главное судебное разбирательство 26 декабря, продолжится 30 декабря, а затем, начиная с 6 января, каждые понедельник, среду и пятницу будут проходить заседания.

Предварительное же заседание, продлившееся более двух часов, почти полностью был посвящено уточнению списка подсудимых. И выявило явную проблему: несоответствие зала заседаний количеству присутствовавших в нем. Ведь как мы привыкли видеть суд? Скамейка подсудимых и рядом с ними – скамейка адвокатов, напротив – потерпевшие и прокуроры, в зале – родственники тех и других. Эти атрибуты присутствовали и здесь, но очень большое количество подсудимых вместе с адвокатами привело к тому, что последние сидели в зале вперемежку с сочувствующими и, вызываемые судьей, выходили прямо «из народных рядов» (а кому не досталось сидячих мест – стояли в проходе). И уже после заседания, назначив дату главного судебного разбирательства, судья не смог это не прокомментировать.

«Мне не нравится, как вы сидите. Давайте договоримся, что в следующий раз подсудимые рядом со своими адвокатами будут сидеть в первых рядах, а слушатели и пресса – на последней лавочке. А то выходят ко мне подсудимые чуть ли не из коридора», — прокомментировал происходящее в зале суда Селицкий.

Вторая проблема – это отвратительная акустика. Понятное дело, суд – не оперный театр, но если стороны не слышат друг друга – какой же это суд?

Председательствующий на первые же замечания из зала, что его плохо слышно, сказал, что «лучше не будет», но пообещал говорить как можно внятнее. И слово свое сдержал – его слова можно было разобрать даже с последнего ряда.

Относительно неплохо звучали голоса, как ни странно, подсудимых, которые не производили впечатление горем убитых. Но и их судья периодически призывал говорить отчетливее и переспрашивал ответ на один и тот же вопрос несколько раз.

Жомарт Ертаев, к которому было приковано внимание большинства наблюдателей, пару раз брал на себя роль «коллективного подсудимого». Когда адвокаты зачитывали ходатайства о прекращении преследования в отношении того или иного подсудимого или изменении меры пресечения и требовалось заслушать мнение подсудимых, Ертаев высказывал «Поддерживаю» за всех своих подельников, по крайней мере, тех, кто, как и он, содержатся под стражей, а не гуляют на свободе «под залогом». Судья даже вынужден был уточнить, действительно ли от имени всех высказывается Ертаев.

Бледнее всех в суде выглядели представители потерпевшей стороны и прокуроры: их практически не было слышно, когда они высказывали мнения по ходатайствам. Как в устах прокурорских работников будет звучать обвинительное заключение, оглашение которого в таком деле уж точно займет не один час, а возможно и день, остается только гадать.

Напомним, Ертаев подозревается в том, что, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета».

Банкир во время следствия некоторое время находился в Москве, но 15 марта стало известно, что бизнесмена экстрадировали в Казахстан.

Предварительное судебное слушание по делу Ертаева началось в Алматы 12 декабря, а основной процесс стартует 26 декабря.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».