Действующий секретарь маслихата Нур-Султана арестован по делу «Астана ЛРТ»

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Действующий секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов арестован по делу «Астана ЛРТ», передает корреспондент агентства.

«Арестованный по делу «Астана ЛРТ» Ж. Нурпеисов является действующим секретарем маслихата Нур-Султана», — сообщил руководитель 2 департамента агентства по противодействию коррупции РК Сергей Перов в пятницу.

При этом спикер не сообщил, когда Нурпеисов был взят под стражу.

Из открытых источников известно, что Жанат Нурпеисов был назначен секретарем маслихата Нур-Султана в марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ». Перов сообщил, что Султанбеков и руководитель «Астана ЛРТ» Талгат Ардан при пособничестве иностранных казахстанских компаний, «при участии руководителей управлений акимата Аманжолова, Нурпеисова утвердили затраты с завышением на Т24 млрд».