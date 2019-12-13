До 2025 года 200 казахстанских предприятий перейдут к «умному производству» – Токаев

Нур-Султан. 13 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. В срок до 2025 года 200 казахстанских предприятий перейдут к «умному производству», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Актуальным и важным направлением отечественной промышленности является развитие Индустрии 4.0. В этом направлении реализуются пилотные проекты по оцифровке предприятий. К 2025 году стоит задача довести количество средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200. В результате должен быть обеспечен переход от текущего уровня технологического развития к уровню так называемого «умного производства», то есть полной автоматизации и роботизации», — сказал Токаев на церемонии вручения премии «Алтын Сапа» в пятницу.

Также глава государства подчеркнул, что центральным инструментом индустриальной политики должно стать стимулирование экспорта.

«Мы определили курс на развитие экспортоориентированной обрабатывающей промышленности. Необходимо создать конкурентную обрабатывающую промышленность и решить следующие задачи: увеличить экспорт обработанной продукции, технологически усложнить выпускаемую продукцию, создать качественные рабочие места», — полагает Токаев.

Рассмотрев ретроспективу первых двух пятилеток индустриальной политики, президент Казахстана отметил, что был налажен выпуск более 500 видов ранее не производимых в Казахстане товаров, а доля обрабатывающего сектора в структуре промышленности увеличилась с 32% в 2009 году до 38% в 2018 году. В результате сегодня продукцию, произведенную в Казахстане, потребляют более 120 стран в мире.