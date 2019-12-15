Нур-Султан. 15 декабря. КазТАГ — Ледовое шоу в память о Денисе Тен прошло в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«14 декабря «Барыс-арена» в Нур-Султане приняла ледовое шоу, посвященное памяти именитого казахстанского спортсмена Дениса Тен. В программе «Друзья Дениса» приняли участие звезды фигурного катания. (…) В этом году в память о народном чемпионе вновь собрались его друзья среди поклонников и мастеров-фигуристов. На специальном мероприятии выступили: Татьяна Волосажар и Максим Траньков, Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, Джереми Эбботт, Екатерина Гордеева и многие другие», — говорится в сообщении в воскресенье.

В НОК напоминают, что идея шоу со звездами мирового фигурного катания в Казахстане принадлежит самому бронзовому призеру Олимпиады-2014.

«Впервые Денис Тен провел красочное событие в 2013 году. И с тех пор проводилось пять раз. Программа «Денис и друзья» всегда имела большой интерес не только среди казахстанцев, но и среди иностранцев. Так, специально ради представлений на льду в Казахстан приезжали туристы со многих стран. Сами участники шоу постоянно отмечали, что шоу «Денис и друзья» по организации и философии является уникальным продуктом в мире фигурного катания. Каждое шоу, которое он проводил, было наполнено весельем, искренностью и, главное — сохранялось его огромное желание объединить многих людей в одном порыве зарядить всех своей энергией и представить Казахстан, как страну, которая объединяет всех. И сейчас его дело продолжает жить», — следует из сообщения.