Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Алматинской области

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Алматы. 15 декабря. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 декабря 08.54 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 206 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,0. Магнитуда MPV 3,9», — говорится в сообщении в субботу.

Согласно приложенной карте, эпицентр землетрясения располагался на территории национального парка Алтын-Эмель на глубине 10 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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