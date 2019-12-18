Нур-Султан. 18 декабря. КазТАГ – Нурлан Ногаев назначен министром энергетики РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности акима Атырауской области», — говорится в сообщении в среду.

Ранее сообщалось, что Канат Бозумбаев покинул пост министра энергетики РК и стал помощником президента РК. Позднее сообщалось, что перенесенная операция названа причиной смены должности экс-министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

Напомним, Нурлан Ногаев акимом Атырауской области назначен 26 марта 2016 года, полномочия его были продлены с 17 июня 2019 года.