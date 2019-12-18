Ногаев назначен министром энергетики РК

Новости 208 0
Теперь и казахи покидают Казахстан. Часть 2 Теперь и казахи покидают Казахстан. Часть 2
16517

Нур-Султан. 18 декабря. КазТАГ – Нурлан Ногаев назначен министром энергетики РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности акима Атырауской области», — говорится в сообщении в среду.

Ранее сообщалось, что Канат Бозумбаев покинул пост министра энергетики РК и стал помощником президента РК. Позднее сообщалось, что перенесенная операция названа причиной смены должности экс-министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

Напомним, Нурлан Ногаев акимом Атырауской области назначен 26 марта 2016 года, полномочия его были продлены с 17 июня 2019 года.

Похожие материалы:

  1. Перенесенная операция названа причиной смены должности Каната Бозумбаева
  2. Калетаев освобожден от должности первого замглавы администрации президента РК
  3. Маулен Ашимбаев назначен на пост первого замглавы администрации президента РК
  4. Назначен новый аким Тараза
  5. Тайны зелёной энергетики и чёрно-белого пиара

Новости партнеров

Загрузка...