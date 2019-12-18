В 2020 году экономика Казахстана вырастет на 3,8% – Нацбанк

Алматы. 18 декабря. КазТАГ — В 2020 году экономика Казахстана вырастет на 3,8%, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Национальный банк Казахстана пересмотрел в сторону повышения прогноз роста ВВП страны в текущем году до 4,2%. Ожидается, что в 2020 году экономика республики вырастет на 3,8%», — говорится в опубликованном Нацбанком «Обзоре инфляции», распространенном в среду.

Согласно документу, «прогнозы по росту экономики в 2019-2020 годах пересмотрены в сторону увеличения».

«Пересмотр прогнозов связан с положительным фискальным импульсом в 2020 году и переоценкой прогноза валового накопления в сторону более высокого роста в результате ожидаемого продолжения реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов», — отмечается в документе.

В Нацбанке пояснили, что основным драйвером роста на краткосрочном горизонте останется потребительский спрос, поддерживаемый ростом реальных денежных доходов населения и положительным фискальным импульсом.

«В 2020 году планируется сохранение социальной направленности государственной политики на фоне ожидаемого роста оплаты труда бюджетным работникам, а также увеличение расходов бюджета на социальную поддержку и социальную помощь. Ожидается, что потребление органов государственного управления также будет вносить положительный вклад в рост ВВП в условиях роста расходов на оплату труда и затрат на приобретение работ и услуг государственным сектором», — следует из сообщения.

Согласно прогнозам Нацбанка, экспорт будет расти умеренными темпами на фоне роста добычи нефти и газового конденсата.

«Вместе с этим предполагается сохранение слабого внешнего спроса на фоне замедления экономик ЕС и Китая. На фоне увеличения потребительского и инвестиционного спроса импорт будет расти, оказывая сдерживающее влияние на динамику экономической активности», — отмечается в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в краткосрочном периоде рост ВВП методом производства будет сопровождаться положительной динамикой во всех основных отраслях экономики. Рост в горнодобывающей промышленности будет связан с увеличением объемов добычи нефти и газового конденсата. Обрабатывающая промышленность будет демонстрировать рост за счет увеличения производства в черной металлургии и цветных металлах.

«Положительная динамика в горнодобывающей промышленности и увеличение потребительского спроса будут способствовать росту торговли. Наряду с этим, предполагается сохранение положительной динамики в строительстве и транспорте на фоне реализации масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов», — говорится в «Обзоре инфляции».

Нацбанк прогнозирует небольшое замедление роста ВВП в первом полугодии 2021 года.

«Снижение темпов роста потребительского спроса будет связано с нейтральным фискальным импульсом и более сдержанным ростом реальных денежных доходов населения. При этом эффект от реализации масштабных инфраструктурных проектов и проектов в промышленной отрасли на инвестиционную активность будет ниже, чем в 2020 году. Будет наблюдаться замедление реального экспорта на фоне более сдержанной динамики объемов добычи нефтепродуктов. Импорт также будет демонстрировать более низкие темпы роста в результате замедления внутреннего потребительского и инвестиционного спроса», — прогнозирует Нацбанк.

Ранее сообщалось, что снижение ВВП Казахстана в 2020 году прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

«Реальный рост ВВП Казахстана по прогнозу составит 4% в 2019 году и затем немного снизится до 3,7% в 2020 году», — отмечается в последнем экономическом докладе ВБ по Казахстану в среду.