Облсуд Караганды оставил без изменения решение об отказе в УДО экс-премьеру Ахметову

Алматы. 18 декабря. КазТАГ — Карагандинский областной суд оставил без изменения решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову, передает корреспондент агентства.

«Ахметов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания (ограничение свободы), а также исключении дополнительного наказания (лишение права занимать должности в госорганах) на оставшийся неотбытый срок наказания в виде одного года 11 месяцев и 22 дня. Свое ходатайство он мотивировал тем, что за период отбытия наказания в виде ограничения свободы каких-либо нарушений не допускал, надлежаще исполняет возложенные на него обязанности, в настоящее время трудоустроен, ущерб им полностью возмещен. Казыбекбийский районный суд Караганды отказал осужденному в удовлетворении его ходатайства. Карагандинский областной суд оставил без изменения постановление Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении Ахметова С.Н.» — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, коллегия согласилась с постановлением суда первой инстанции и пришла к выводу о том, что достаточных данных, свидетельствующих о позитивных изменениях в поведении осужденного, об участии осужденного в мероприятиях воспитательного характера, проводимых службой пробации, о совершении осужденным общественно-полезных действий, не предоставлено.

«Фактическое отбытие осужденным предусмотренного законом срока наказания не может служить безусловным основанием для УДО. Выполнение осужденным возложенных на него обязанностей при осуществлении пробационного контроля были предусмотрены судебным актом, является обязанностью осужденного. Других данных о том, что С. Ахметов доказал свое исправление и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде ограничения свободы не предоставлено», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 11 декабря 2015 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил бывшего премьер-министра РК Серик Ахметов приговорен к восьми годам лишения свободы. Суд, применив в отношении него акт об амнистии, приуроченного к 25-летию независимости страны, сократил срок наказания на один год семь месяцев и 11 дней. В срок наказания зачтено время его нахождения под домашним арестом. Наказание в виде лишения свободы заменено на более мягкий вид наказания – ограничение свободы.

25 октября 2019 года МИА КазТАГ со ссылкой на Казыбекбийский районный суд Караганды сообщало, что бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову отказано в условно-досрочном освобождении (УДО).