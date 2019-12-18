Повышение уровня воды ожидается в Алматинской области в ближайшие трое суток

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Алматы. 18 декабря. КазТАГ — Повышение уровня воды ожидается в Алматинской области в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

«В период 19-21 декабря в связи с прогнозом осадков, местами сильных в Алматинской области ожидаются повышение уровня воды и формирование склонового и талого стока», — говорится в распространенном в среду сообщении ДЧС Алматинской области.

Спасатели уточнили, что прогноз составлен на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 18 декабря.

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