Нур-Султан. 18 декабря. КазТАГ — Офис + (ЕАБР) открыт в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание совета ЕАБР. (…) Перед началом заседания состоялась официальная церемония открытия офиса банка на территории МФЦА – ЕАБР стал первым банком развития, который расположился в МФЦА», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, в заседании приняли участие полномочные представители акционеров банка: от Армении – вице-премьер Мгер Григорян, Беларуси – министр финансов Максим Ермолович, Кыргызстана – министр экономики Санжар Муканбетов, России – первый заместитель председателя правительства – министр финансов Антон Силуанов и заместитель министра финансов Сергей Сторчак, Таджикистана – министр финансов Файзиддин Каххорзода, Казахстана – первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.

«ЕАБР вносит значительный вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и финансирования совместных проектов», — сказал Мамин.

Также сообщается, что на заседании обсуждены итоги работы Евразийского банка развития в 2019 году и определены задачи на 2020 год.

«Совет рассмотрел вопросы утверждения крупных инвестиционных проектов, реализации цифровых инициатив и расширения состава участников банка», — следует из сообщения.

Отмечается, что инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря превысил $4 млрд, прирост в сравнении с 2018 годом составил 18% ($621 млн). За 11 месяцев 2019 года подписано 23 новых инвестиционных проекта объемом порядка $1,2 млрд, охватывающие сферы энергетики (27,9%), инфраструктуры (22,4%), финансовый сектор (15%) и другие отрасли. В страновой структуре инвестиционного портфеля ЕАБР преобладают проекты в России (42,8%) и Казахстане (42%). 11,2% приходится на Беларусь, 2,3% – Армению, 1,6% – Кыргызстан, 0,1% – Таджикистан.

В текущем году ЕАБР запустил расчетное обслуживание финансовых институтов – локальных банков, реализуя концепцию «банк для банков», и местных бирж. На 1 декабря открыто 134 счета для 40 финансовых институтов.