Численность населения Казахстана на 1 ноября составила 18,59 млн человек

Новости 72 0

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 ноября 2019 года составила 18,59 млн человек, следует из сообщения статкомитета министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 ноября 2019 года составила 18 592,7 тыс. человек, в том числе городского – 10 857,3 тыс. (58,4%), сельского – 7735,4 тыс. (41,6%) человек. По сравнению с 1 ноябрем 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек, или 1,3%», — говорится в документе.

Как уточняется, за рассматриваемый период сальдо миграции населения – отрицательное (-28 468 человек): прибыло в Казахстан 928 521, убыло – 956 989 человек.

Похожие материалы:

  1. Официальные рыночные курсы инвалют на 13 декабря установил Нацбанк Казахстана
  2. Официальные рыночные курсы инвалют на 11 декабря установил Нацбанк Казахстана
  3. Официальные рыночные курсы валют на 14 декабря установил Нацбанк Казахстана
  4. Официальные рыночные курсы валют на 30 ноября-3 декабря установил Нацбанк Казахстана
  5. Инфляция в Казахстане в январе-ноябре составила 4,7%

Новости партнеров

Загрузка...