Численность населения Казахстана на 1 ноября составила 18,59 млн человек

Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 ноября 2019 года составила 18,59 млн человек, следует из сообщения статкомитета министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 ноября 2019 года составила 18 592,7 тыс. человек, в том числе городского – 10 857,3 тыс. (58,4%), сельского – 7735,4 тыс. (41,6%) человек. По сравнению с 1 ноябрем 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек, или 1,3%», — говорится в документе.

Как уточняется, за рассматриваемый период сальдо миграции населения – отрицательное (-28 468 человек): прибыло в Казахстан 928 521, убыло – 956 989 человек.