Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ — Продлены полномочия руководителя канцелярии первого президента Казахстана Махмуда Касымбекова, сообщается на сайте Нурсултана Назарбаева.

«Решением первого президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Касымбекова Махмуда Базаркуловича – руководителя канцелярии первого президента Республики Казахстан – Елбасы до 31 декабря 2022 года включительно», — говорится в решении, опубликованном на сайте Назарбаева в четверг.

Напомним, 19 марта Махмуд Касымбеков назначен руководителем канцелярии первого президента РК – Елбасы.

Раннее Касымбеков был начальник канцелярии президента Казахстана.