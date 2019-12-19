Казахстан на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге представит первый президент РК

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Нур-Султан. 19 декабря. КазТАГ — Казахстан на неформальном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге представит первый президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент агентства.

«В ходе (неформального саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – КазТАГ) нашу страну будет представлять первый президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является почетным председателем Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Согласно сложившейся практике, глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит президенту», — сообщил пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали в четверг.

Также он уточнил, что 20 декабря президент Казахстана «планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия (НСОД)».

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