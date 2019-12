Самым примечательным в этих кадровых перестановках выглядит увольнение Имангали Тасмагамбетова с должности посла Казахстана в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста.

Сайт телеканала Aljazeera опубликовал статью под названием «Kazakh president reshuffles gov’t after pro-democracy protests» — «Казахский президент производит перестановки в правительстве вслед за демократическими акциями протеста».

В предисловии к ней говорится так: «После митингов оппозиции в Алматы и Нур-Султане одни лишились своих должностей, а другие получили новые назначения».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду назначил Каната Бозумбаева помощником президента, освободив его от ключевой должности министра энергетики в рамках кадровых перестановок, которые были осуществлены через несколько дней после масштабных протестных выступлений с требованиями обеспечения большей демократии.

Токаев не сразу назначил нового министра энергетики для этой экспортирующей нефть и газ центрально-азиатской страны.

Он также назначил Мадину Абылкасымову, занимавшую до того должность заместителя главы центрального банка, руководителем вновь созданного агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Токаев также снял политического тяжеловеса Имангали Тасмагамбетова с должности посла Казахстана в Российской Федерации, обосновывая это тем, что тот, отметивший (совсем недавно) 63-летие, достиг пенсионного возраста. Самому Токаеву 66 лет.

Казахский президент также освободил от должности первого заместителя руководителя своей администрации Дархана Калетаева без объяснения причин и назначил на его место Маулена Ашимбаева, который ранее являлся помощником главы государства».

Итак, сразу же после празднования Дня независимости Республики Казахстан состоялись очередные кадровые перестановки на высшем уровне. Но вряд ли можно считать, что побудительным толчком к ним послужило проведение в ходе этого праздника «масштабных протестных выступлений с требованиями обеспечения большей демократии». Да и, судя по репортажам в средствах массовой информации, они в действительности не представляли собой такие акции, которые уместно было бы называть «масштабными».

Издание World Bulletin 1 ноября 2018 года опубликовало статью под названием «Who will rule Kazakhstan after Nazarbayev?» — «Кто будет править Казахстаном после Назарбаева».

В этой статье речь шла о тех людях, которые представлялись на тот момент наиболее вероятными кандидатами на принятие статуса преемника главы РК в случае ухода Нурсултана Назарбаева в отставку. В числе таковых там первым назывался тогдашний председатель Сената Парламента и нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Далее следовали бывшие премьер-министры Карим Масимов и Имангали Тасмагамбетов. С высоты сегодняшнего дня воспринимается как весьма прозорливая та характеристика, которую автор давал второму из них: «У него имеются все данные для того, чтобы стать президентом Казахстана, и именно поэтому он, скорее всего, не получит возможности занять такой пост».

Итак, головокружительная карьера скромного школьного учителя географии Имангали Тасмагамбетова теперь отмечена отправлением в отставку с поста посла Казахстана в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста. Но удовлетворится ли он спокойной, безмятежной пенсионерской жизнью?

Журналист Виктор Верк в своей статье под названием «Дипломат с отличием» в этой связи высказывает такое мнение: «Не стоит забывать, что к окончанию президентского срока Токаева в 2024 году Тасмагамбетову исполнится 68 – вполне себе политически активный возраст. К тому времени «пенсионер» вряд ли успеет растерять общественный кредит доверия и вполне может попытаться его обналичить…

Словом, если в наши предположения верны, и «московскому гостю» не будет сделано предложение, от которого он не сможет отказаться (а таких вариантов в его случае всего два – реальное дело или угроза дела уголовного), то власть получит альтернативный центр влияния на умы. А это в сегодняшней ситуации ей совсем ни к чему».

