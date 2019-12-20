Единый реестр внешнего долга поручил разработать Токаев

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Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ — Единый реестр внешнего долга поручил разработать президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Требуется прекратить спекуляции на предмет чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами. До 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики, финансов и Нацбанк должны разработать Единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в пятницу.

Он отметил, что «граждане страны имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств».

«Принцип транспарентности должен затронуть все виды финансовых операций, проводимых на территории государства», — подчеркнул Токаев.

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