Мною принято решение декриминализировать статью о клевете – Токаев

Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ — Декриминализировать статью о клевете решил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Мною принято решение декриминализировать статью 130 (клевета – КазТАГ) Уголовного кодекса и перевести ее в Административный кодекс», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в пятницу.

Также он сообщил, что министерству иностранных дел (МИД) «поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах».

«Мы также сумели достичь разумного компромисса по статье 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни – КазТАГ) Уголовного кодекса. Предлагается гуманизировать данную статью – внести изменения в существующую редакцию, более корректно ее изложить. Например, отказаться от формулировки «возбуждение» и использовать вместо нее более точное юридическое понятие «разжигание», — подчеркнул президент.

Токаев отметил, что «демократия должна служить развитию и созиданию, а не разобщенности и развалу».