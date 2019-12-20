Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Метель ожидается в субботу в Нур-Султане и трех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 21 декабря сохраняются метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в субботу ночью местами ожидаются сильный снег, туман, метель. Ветер юго-западный, южный местами 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 21 декабря ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, южный ночью порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«21 декабря в Костанайской области местами ожидаются снег, ночью местами сильный. Местами метель, туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае 21 декабря ожидаются снег, метель, ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма составляет 90-95%.

«21 декабря в Кызылординской области сохраняются местами туман, гололед, ожидается метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами 25 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — добавили синоптики.