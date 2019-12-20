Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Правила оформления приглашений на въезд иностранцев упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РК.

«Оформление приглашения на въезд – это одна из наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых МВД. И именно эта процедура иностранным гражданам, желающим приехать в Казахстан, доставляла лишние хлопоты и отнимала время: сбор документов, личная явка в посольство Казахстана и ожидание ответа, которое могло затянуться на 30 и более дней. Теперь эту услугу можно получить, не выходя из дома всего за пять дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как объяснили в МВД, в личном кабинете на визово-миграционном портале лицу, оформляющему приглашение иностранца, необходимо: заполнить заявку и внести данные иностранца; через платежный шлюз электронного правительства оплатить государственную пошлину (0,5 МРП за каждого приглашаемого); спустя пять рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит 10-значный регистрационный номер приглашения, который необходимо сообщить иностранному гражданину; иностранный гражданин заполняет заявку на визово-миграционном портале; спустя 15 минут иностранец получит электронную визу; распечатать электронную визу и предъявить сотрудникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля на границе Казахстана.

«В настоящее время услуга электронного приглашения иностранцам доступна для оформления однократных электронных виз категорий «В1», «В2» и «В3» для въезда в Казахстан с деловыми целями, и категории «В10» – с частными целями. Следует отметить, что в настоящее время с помощью электронной визы можно пройти паспортный контроль в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы. Распространить такой порядок в других пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан планируется в течение 2020 года», — добавили в МВД.