В сумму от Т2 тыс. до Т5 тыс. обойдется живая новогодняя елка в Казахстане

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. В сумму от Т2 тыс. до Т5 тыс. в зависимости от региона обойдется живая новогодняя елка в Казахстане, передает корреспондент агентства.

За Т2 тыс. можно купить живую ель на Новый год в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. В Алматы, Алматинской области и Северо-Казахстанской областях живая елка обойдется в Т3 тыс., в Мангистауской – Т3,5 тыс., в Атырауской и Туркестанской – Т4 тыс. Дороже всего обойдутся живые елки в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и Нур-Султане – Т5 тыс.

При этом оптовые цены на живые елки начинаются от Т1 тыс.

В целом искусственные елки оказались дороже во всех регионах Казахстана. Самые низкие цены на них – в Актюбинской, Карагандинской и Акмолинской областях – там цены начинаются от Т2,5 тыс., Т3,5 тыс. и Т3,9 тыс. соответственно. За Т4 тыс. можно приобрести елку в Мангистауской и Павлодарской областях. В Алматы, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях искусственные елки стоят от Т5 тыс. В Жамбылской области цены начинаются от Т5,5 тыс., в Восточно-Казахстанской – от Т6,5 тыс., в Костанайской – от Т6 тыс. 900, в Кзылординской и Туркестанской – от Т7 тыс., в Нур-Султане – от Т8,5 тыс.

При этом цены на елки, предназначенные для домашнего использования, сильно отличаются в зависимости от высоты и материала, из которого они изготовлены, и могут доходить до Т300 тыс., в отдельных случаях – до более, чем Т2 млн.