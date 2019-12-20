Движение на одной из улиц изменится из-за строительства эстакады на Абая в Алматы

Алматы. 20 декабря. КазТАГ – Движение на одной из улиц изменится из-за строительства эстакады на проспекте Абая в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В связи с производством работ по сооружению эстакады транспортной развязки на пробивке проспекта Абая с 20 декабря на неопределенный срок движение автотранспорта по улице Ашимова в северном и южном направлениях будет временно осуществляться по объездной дороге восточнее улицы Ашимова», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнили в акимате, движение будет осуществляться вдоль строящейся эстакады транспортной развязки.